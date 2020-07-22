Что будет с субсидиями для льготников

В Кабмине рассказали, смогут ли они обеспечить небходимый объем субсидий для населения в 2021 году

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко, передает 112 Украина.

По его словам, правительство на 2021 год прогнозирует снижение тарифа на отопление.

Однако, как утверждает Сергей Марченко, из-за снижения тарифа сокращение объемов субсидии не планируется.

Учитывая низкую цену на энергоносители сейчас, мы понимаем, что будет ниже тариф на отопление и больше домохозяйств выйдут из категории социально незащищенных, и, соответственно, у них не будет необходимости получать субсидию...При планировании бюджета на 2021 год мы не планируем сокращать субсидии", - продолжил профильный министр.

Подытоживая, Сергей Марченко заверил украинцев, что в 2021 году в бюджете будет достаточно средств, чтобы обеспечить такой же объем субсидий, как и в нынешнем году.

Ранее мы рассказывали, что украинцев обяжут вернуть субсидии и льготы. Так, Раде предложили упростить процесс взыскания пенсий, субсидий и льгот, которые украинцы могли получить неправомерно.

Согласно документу, верификацию льготников могут осуществлять в три этапа:

превентивная верификация – в режиме реального времени, когда человек обращается за государственной помощью;

текущая верификация – в процессе назначения помощи;

ретроспективная верификация – после выплат из бюджета.

По завершению трех этапов уполномоченный орган осуществляет дополнительную проверку и определяет, обязан ли указанный льготник вернуть деньги в бюджет.

Напомним, новый пересчет и правила получения субсидий: в Кабмине объяснили, что будет с деньгами

Как сообщала Politeka, новые правила получения субсидий, украинцам раскрыли важные нюансы: куда пойдут деньги

Также Politeka писала, что правила начисления субсидий изменились, что теперь ждет украинцев