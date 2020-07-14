Стало известно, как могут снизиться тарифы на коммуналку перед отопительным сезоном
Об этом пишет Сегодня.
По словам главы Минфина Сергея Марченко, сегодня рыночная цена на газ ниже, чем заложена в тарифе на отопление для бытовых потребителей.
Если такая тенденция сохранится и осенью, то цифры в платежках могут уменьшиться.
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Более того, украинцы могут кардинально сэкономить на коммунальных тарифах при условии, если их дом будет утеплен.
В среднем на пятиэтажную хрущевку – без замены коммуникаций и окон – нужно 3,5 млн гривен, и Фонд энергоэффективности готов вернуть украинцам до 70% расходов.
Например, после проведения работ жители столичного дома начали потреблять почти в два раза меньше энергоносителей. Соответственно, суммы в платежках уменьшились на 35-40% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном.
Ранее мы рассказывали о подорожании коммуналки в Украине.
Как известно, уже с 1 июля в Украине должны вырасти платежки за коммунальные услуги. В частности, подорожает газ для потребителей - украинцы будут платить за голубое топливо почти по такой же цене как и промышленность.
Связано это с тем, что с 1 июля в Украине прекратит действовать постановление правительства о ценообразовании на газ и стоимость будет регулировать рынок.
В среднем украинцам, использующим газовую кухонную плиту, придется выкладывать на 20-30 гривен в месяц больше.
Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.
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