Украинцы могут потерять имущество из-за задолженности по коммунальным услугам
Об этом пишет Обозреватель.
Каждая украинская семья в среднем задолжала за коммуналку более 4 тысяч гривен. И предприятия, чтобы получить свои деньги, нанимают коллекторов, забирают имущество и вывешивают списки должников на всеобщее обозрение.
Согласно законодательству, коммунальное предприятие может через суд получить разрешение на арест имущества и через торги продать его.
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По словам юриста Александра Плахотнюка, чтобы взыскать недвижимость, размер долга должен составлять как минимум 20 минималок (94,4 тысяч).
Ни у одного коммунального предприятия в Украине на сегодняшний день нет ресурса для того, чтобы судиться со всеми своими должниками. Сама система, как рассказывает эксперт Плахотник, неэффективна. Часть коммунальных услуг невозможно отключить без доступа в квартиру, другие (отопление) вообще запрещено ограничивать.
Поэтому предприятия используют другие методы борьбы с должниками. Например, грозятся отключениями и вывешивают на домах списки людей, которые не платят за коммуналку.
Но есть и такие, которые нанимают коллекторов. На такой шаг решился киевский водоканал.
"Компания вынуждена обращаться к услугам профессиональных организаций для увеличения эффективности своей работы. Соответствующие действия будут применять только к так называемым злостным неплательщикам, чей долг превышает 1000 грн или которые не осуществляли оплату за потребленные услуги более года", – предупреждали они ранее.
Но другой юрист Дмитрий Навроцкий призвал украинцев обращаться в полицию, если коллекторы будуть давить из-за долга по коммуналке.
Также известно, что украинцы за газ по состоянию на апрель задолжали 25,6 млрд гривен; за горячую воду и отопление - 20, 5 млрд; за электричество - 5,9 млрд; за воду - 5,3 млрд; за содержание домов и вывоз мусора - 5,9 млрд.
Таким образом, средний размер долга на каждую украинскую семью составляет 4200 гривен. Но ситуцация с взысканием задолженности может кардинально измениться. Дело в том, что Украина подписала меморандум с МВФ, в котором обязуется ужесточить процедуру взыскания коммунальных долгов. Например, рассматривают возможность поднять штрафы.
Напомним, как изменятся тарифы на коммуналку в Украине, официальное заявление: «Повышение в два раза».
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