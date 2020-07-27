Тарифи на комунальні послуги можуть істотно змінитися перед опалювальним сезоном

Про це пише Главком.

Як відомо, з 1 серпня 2020 року в Україні має запрацювати ринок газу.

І це означає, що кожен українець може самостійно вибрати собі постачальника палива.

Тепер тарифи на газ будуть залежати від постачальників і умов на ринку. Для українців це означає, що з приходом опалювального сезону ціна на газ буде підвищуватися, і в політиків не буде можливості стримувати їх.

Зараз для зміни постачальника споживачам достатньо відправити повідомлення про те, що ви хочете змінити постачальника газу. Не обов'язково навіть погашати борги перед минулим постачальником, щоб укласти договір з новим.

Але після запуску ринку ніхто не зможе контролювати ціни на блакитне паливо. Єдиний момент – якщо постачальник скористається відсутністю альтернативи і вирішить суттєво завищити ціни, прості споживачі зможуть поскаржитися в Антимонопольний комітет.

До цього ми розповідали, що в Україні взялися за боржників по комуналці з новою силою.

В Україні можуть продати будь-яке майно боржника. "З молотка" йдуть навіть поношені речі - футболки, посуд у тріщинах, джинси з дірками від ключів в області кишень, а ще квартири і машини.

Закон дозволяє забрати все "зайве" майно. Є невеликий "недоторканний список": одне ліжко-місце на людину, пара взуття, один холодильник на сім'ю. А все інше – від дірявих штанів до мобільного телефону – можна забрати у боржника і відправити на торги.

Нагадаємо, українців попередили про втрату житла через комуналку, що відбувається.

Також Politeka писала, що Різкий стрибок тарифів на комуналку, з'явилася термінова заява Мінфіну.