Старшая дочь знаменитой певицы Анны Седоковой Алина восхитила образом во время домашней фотосессии в Майами

Как известно, сейчас у Седоковой трое детей. Старшую дочь Алину она родила от белорусского футболиста, капитана киевского Динамо, Валентина Белькевича, вторую дочь Монику — от бизнесмена Максима Чернявского, а сына Гектора она родила от бизнесмена Артема Комарова.

Старшая дочь всегда была очень похожа на звездную артистку и поражала кадрами в Инстаграм. После того, как девушка отправилась в Майами к матери (Анна сейчас находится там вместе с известным спортсменом Янисом Тиммой из-за его подготовки к новому сезону), она сразу же порадовала фанатов стильным фото и восхитила сеть:

«Наконец-то я прилетела в солнечный Майами🤩 я безумно по всем соскучилась и мне кажется , что все мои мечты сбылись )) желаю всем хорошего дня ♥️», - написала девушка.

Пользователи сети отреагировали сразу:

«Красивая», «Hey alina 🤘 We have a quick question for you!», «Красивая девочка😍», «Скучать можно только за столом,а так по "всем"😀», «Невероятная, какая моделька! 😻😻💋», «Да, третье фото 🔥!», «красивая локация с красивым человеком 🙈», «А какой рост у вас?», «Красавица 😍💐», «Как ты прилетела,если закрыты границы с Америкой?», «😍😍😍Какая красивая третья фотография )))))))❤️❤️❤️», «покоряешь😻», «Но в Киеве пейзажи получше!😂♥️».

Отметим также, недавно Анна рассказала, что отправилась с детьми в Майами, откуда начала активно хвастаться кадрами из жаркого отдыха и показывать яркие будны в целом. Как оказалось из ответов знаменитости в разделе Стори в Инстаграм, она не переехала туда жить, а просто поддерживает молодого возлюбленного. А спустя несколько часов Анна поделилась важной новостью - она сказала "да" возлюбленному.

Заветное предложение руки и сердца, как написал сам Янис в Инстаграм, мужчина собирался сделать после его дня рождения. Анна устроила ему целый праздничный вечер, который восхитил его и трону. "Люблю тебя до луны обратно" - напиал Янис.

Анна рассказала о своей любви не менее красноречиво:

«Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь.

Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее.

Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность.

Я сказала тебе «ДА». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной @janis.timma ❤️», - написала звезда. Также она показала кольцо, которое ей подарил Янис.

