Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала фигуру в модном купальнике в горошек

В этот раз Анна показала фигуру в модном купальнике ярко-алого оттенка в белый мелкий горошек. При этом звезда покрутилась перед объективом, чтобы подчеркнуть свою похудевшую фигуру перед камерой, пишет Politeka.net.

Несколько дней назад Анна отправилась в отпуск вместе со своим молодым возлюбленным, а также с маленьким ребенком - сыном Гектором. При этом певица не скрывает, что намерена показывать самые жаркие образы в этом отпуске. В последнее время Анна занимается своим магазином и создает множество разных дизайнов для белья, спортивных костюмов и даже модных платьев в восточном стиле.

В этот раз в разделе Стори появилась серия кадров, на которых Анна мирно нежилась перед объективом в красном купальнике. На лице звезды нет макияжа, а длинные локоны она завязала в обычный хвост. Яркий цвет купальника напоминает образ "Красной шапочки", о котором ранее шутили фанаты звезды, иронично спрашивая: "где же ваш волк?", намекая на отсутствующего рядом Яниса Тимму.

Также Анна поразила видом в красной рубашке с мелким принтом и черными кружевами, едва ли прикрывающими ее формы. Примечательно, что под столь яркими фото, которые она опубликовала в Инстаграм, звезда написала об изучении иностранных языков:

«Изучение иностранных языков, всегда было моим хобби. Я всегда учусь, ни минуточки не отдыхаю. Вот, даже фото сделала во время тяжелого обучения. Я в любимом итальянском ресторане Carpaccio, с любимым lychee martini. Во мне Spaghetti alla vongole, на мне sexy red top от моего магазина», - написала Анна.

Фанаты сразу же отреагировали:

«На второй фотографии особо заметен итальянский язык 😉👍», «Красотка! ❤️», «Невероятная красота,что топ, что серьги 😍👍», «Я сейчас худею после родов, давай вместе со мной ❤️так проще и мотивация будет 🔥», «Изучать языки дорого, но полезно👍», «Какая Вы красотка ❤️❤️❤️❤️❤️», «👏😎 Красавица❤️🍀🌹😍»Дорого- понятие субъективное. 🔥», «Прикройся ты уже!», «пс серьги классные😍», «Формы супер. 🔥🔥».

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