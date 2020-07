Старша дочка знаменитої співачки Анни Сєдокової Аліна захопила образом під час домашньої фотосесії в Майамі

Як відомо, зараз у Седокової троє дітей. Старшу доньку Аліну вона народила від білоруського футболіста, капітана київського "Динамо" Валентина Белькевича, другу дочку Моніку — від бізнесмена Максима Чернявського, а сина Гектора вона народила від бізнесмена Артема Комарова.

Старша дочка завжди була дуже схожа на зоряну артистку і вражала кадрами в Instagram. Після того, як дівчина вирушила в Майамі до матері (Анна зараз знаходиться там разом з відомим спортсменом Янісом Тиммой з його підготовки до нового сезону), вона відразу ж порадувала фанатів стильним фото і захопила мережа:

«Нарешті-то я прилетіла в сонячний Маямі🤩 я дуже за всіма скучила і мені здається , що всі мої мрії здійснились )) бажаю всім гарного дня ♥️», - написала дівчина.

Користувачі мережі відреагували відразу:

«Гарна», «Hey alina 🤘 We have a quick question for you!», «Гарна дівчинка😍», «Нудьгувати можна тільки за столом,а так по "всім"😀», «Неймовірна 😻😻💋», «Так, третє фото 🔥!», «гарна локація з красивою людиною 🙈», «А який ріст у вас?», «Красуня 😍💐», «Як ти прилетіла,якщо закриті кордони з Америкою?», «😍😍😍Яка гарна третя фотографія )))))))❤️❤️❤️», «завойовуєш😻», «Але в Києві пейзажі краще!😂♥️».

Відзначимо також, нещодавно Ганна розповіла, що вирушила з дітьми в Майамі, звідки почала активно хвалитися кадрами з жаркого відпочинку і показувати яскраві будни в цілому. Як з'ясувалося з відповідей знаменитості в розділі Сторі Instagram, вона не переїхала туди жити, а просто підтримує молодого коханого. А через кілька годин Ганна поділилася важливою новиною - вона сказала "так" коханому.

Заповітне пропозицію руки і серця, як написав сам Яніс в Instagram, чоловік збирався зробити після його дня народження. Анна влаштувала йому цілий святковий вечір, який захопив його й трону. "Люблю тебе до місяця назад" - напиал Яніс.

Ганна розповіла про свою любов не менш красномовно:

«Мені здається, «до тебе» не було. Ти з'явився і змінив моє життя, показавши мені, що означає справжня любов.

Тепер, я знаю точно, що означає «любити більше за життя». Любити не дивлячись ні на що. Ми пройшли через багато що, наш досвід і наші помилки, кожен день дають нам можливість цінувати навіть секунду один з одним, кожну дрібницю, кожен дотик, але сьогодні є ТИ і Я і є наше дивовижне сьогодення і майбутнє.

Я обіцяю тобі стати найкращою дружиною для тебе, тільки для тебе, кращим другом і партнером, кращою мамою нашим дітям. Я дякую Богові за кожну секунду з тобою і сумую кожну секунду без тебе. Ти моя вічність.

Я сказала тобі «ТАК». Так, я вийду за тебе, найкращий чоловік у всій Всесвіту @janis.timma ❤️», - написала зірка. Також вона показала кільце, яке їй подарував Яніс.

