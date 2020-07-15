Популярная исполнительница Анна Седокова сверкнула невероятными изгибами в облегающем купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Невозможно стать счастливой̆ пока ты не знаешь, кто ты. Какая ты, а ты невероятная», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Седокова позирует в соблазнительном купальнике, застыв в элегантной позе. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Девушка бомба», «милашка», «обалденная», «красотка», «ты невероятно красивая», «У вас данные отменные ! Такому не научишь . Красавица», «просто мечта», «бомба», — пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная исполнительница Анна Седокова похвасталась роскошными изгибами в тесном наряде.

«Я женщина, которую хотят⚡️Обладать, узнать, потрогать, жениться, быть матерью детей, поговорить, узнать. Всегда ли это было так? Ну уж нет. В школе я была гадким и никому не нужным утёнком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он прийдет, а лучше приедет на мерсе и спасёт меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться», - говорится в сообщении.

Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты.

Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.