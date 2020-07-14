Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала жаркий образ в черных кружевах

В этот раз Анна решила сверкнуть стильным образом, посветив собственным достоинством в черных кружевах. При этом сделать это Анна решила излюбленным образом - распахнув ярко-алую рубашку с завязочками на животе, ближе к груди. Отметим, владея собственным брендом одежды, Анна постоянно экспериментирует и любит демонстрировать не только свои костюмы на себе, но и своих коллег, пишет Politeka.net.

В этот раз она поразила видом в красной рубашке с мелким принтом и черными кружевами, едва ли прикрывающими ее формы. Примечательно, что под столь яркими фото, которые она опубликовала в Инстаграм, звезда написала об изучении иностранных языков:

«Изучение иностранных языков, всегда было моим хобби. Я всегда учусь, ни минуточки не отдыхаю. Вот, даже фото сделала во время тяжелого обучения. Я в любимом итальянском ресторане Carpaccio, с любимым lychee martini. Во мне Spaghetti alla vongole, на мне sexy red top от моего магазина», - написала Анна.

Фанаты сразу же отреагировали:

«На второй фотографии особо заметен итальянский язык 😉👍», «Красотка! ❤️», «Невероятная красота,что топ, что серьги 😍👍», «Я сейчас худею после родов, давай вместе со мной ❤️так проще и мотивация будет 🔥», «Изучать языки дорого, но полезно👍», «Какая Вы красотка ❤️❤️❤️❤️❤️», «👏😎 Красавица❤️🍀🌹😍»Дорого- понятие субъективное. 🔥», «Прикройся ты уже!», «пс серьги классные😍», «Формы супер. 🔥🔥».

Также на своей странице в социальной сети Инстаграм Анна представила новый кадр, на котором похвасталась белоснежным нарядом из блесток и удивила при этом фигурой. Как известно, певица является владельцем собственного бренда одежды, поэтому каждый ее костюм всегда поддается обсуждениям и критике в социальной сети.

Так, Анна позировала в белом костюме, открывающем ее бока и талию. При этом певица улыбалась и полностью зажмурила глаза. Бархатная ткань ее наряда.

«Иногда я очень стараюсь быть лучше . Молчать больше . Улыбаться меньше . Работать ещё больше . Я очень стараюсь , но как то не выходит 😂 Это мой самый любимый костюм @lastory_store и я не забыла его отметить🙏🏼 Это уже успех . Просто иногда мне так хочется , чтоб вы понимали без слов ...», - написала Анна.

Поклонники принялись нахваливать похудевшую фигуру Анны:

«Похудела!!!!👏🔥🔥🔥❤️», «Это удел всех стрельцов ❤️», «Где Мамба?», «Красотка ❤️❤», «Ноги отточенные ❤️», «Стройняшка!!!😍😘🌹», «Классный!!! ❤️❤️❤️👍», «Зачёт гелику😂», «Хорошенькая 😘», «Как всегда великолепная 🔥», «Не всегда нужно быть лучше. Нужно быть собой ❤️🔥».

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