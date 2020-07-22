Экс-участница шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком, победительница проекта Даша Ульянова показала новые кадры со специальной тренировки

Вот уже несколько дней Даша проводит марафон для всех желающих по правильной растяжке и показывает лично топ упражнений для разминки, готовит фанатов правильно садиться на шпагат и также делится важными замечаниями. В этот раз Даша представила новый ролик после разминки, показывая обещанные упражнения (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

«Урок 3💪🏽 Обязательно напишите своё мнение и впечатления от сегодняшнего занятия 👇🏽 Огромное спасибо прекрасному залу . Если кого-то интересует зал в аренду или зал для занятий каратэ в Киеве, то вы знаете, куда направляться 😊💪🏽,» - написала Даша.

Фанаты принялись отвечать на увиденное и делиться своими успехами:

«Дашуля, какой перерыв между тренировками лучше делать????❤️», «Трохи важко даються випади, і коли потрібно сідати на шпагат 🤔 Але дякую,все тіло горить 🔥», «Всё супер, тренировки нравятся, но пока прогресса особого нет, сложновато», «Вроде легко, но после всё горит🔥🔥🔥 и это супер ощущения👍👍 левая нога тоже тяжелее тянется😃», «Даша, подскажи пожалуйста когда я делаю выпад у меня такое чувство, что что-то передавливает ногу которая впереди. Это нормально?».

Также ранее стройная красотка показала на серии новых кадров новые образы, более похожие на праздничные. Представ перед поклонниками в белом тонком платье, изящном костюме и двух нарядах, более похожими на свадебные, Даше удалось покорить сеть.

«Ну как вам? Я думаю, что ни для кого не секрет, что женственность девушки можно идеально подчеркнуть красивым платьем. И что мужчины просто в восторге от изысканных вечерних нарядов. Так и произошло моё знакомство с салоном «Анабель», когда они собирали меня на очень важное мероприятие.

Ну а сейчас, я набралась смелости и решила примерять ещё и свадебные образы в салоне. И не пожалела 😉 Знаете, я не из тех девочек, которые с самого детства мечтали выйти замуж, которые уже с 10-ти лет 😂 точно знают, какое платье хотят и что Мишка с 5-Б точно будет их женихом 😂😂

У меня как-то всё попроще с этим было и пир на весь мир никогда не был в приоритете. Но! Вот правильно говорят, стоит хоть раз повестись на эту авантюру и примерять то самое свадебное, как всё - ты уже такая вся девочка-девочка и не можешь оторваться от зеркала и всей этой красоты😍», - написала Даша.

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