Екс-учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком, переможниця проекту Даша Ульянова показала нові кадри зі спеціального тренування

Ось уже кілька днів Даша проводить марафон для всіх бажаючих правильної розтяжці і показує особисто топ вправ для розминки, готує фанатів правильно сідати на шпагат і також ділиться важливими зауваженнями. Цього разу Даша представила новий ролик після розминки, показуючи обіцяні вправи.

«Урок 3💪🏽 Обов'язково напишіть свою думку і враження від сьогоднішнього заняття 👇🏽 Величезне спасибі прекрасного залу . Якщо когось цікавить зал в оренду або зал для занять карате в Києві, то ви знаєте, куди прямувати 😊💪🏽,» - написала Даша.

Фанати почали відповідати на побачене і ділитися своїми успіхами:

«Дашуля, який перерва між тренуваннями краще робити????❤️», «Трохи важко даються випади, і коли потрібно сідати на шпагат 🤔 Альо дякую,все тіло горить 🔥», «Все супер, тренування подобаються, але поки прогресу особливого немає, важкувато», «Начебто легко, але після все горить🔥🔥🔥 і це супер відчуття👍👍 ліва нога теж важче тягнеться😃», «Даша, підкажи будь ласка коли я роблю випад у мене таке відчуття, що то передавлює ногу яка попереду. Це нормально?».

Також раніше струнка красуня показала на серії нових кадрів нові образи, більше схожі на святкові. Поставши перед шанувальниками в білому тонкому сукня, витончене костюмі і двох нарядах, більше схожими на весільні, Даші вдалося підкорити мережу.

«Ну як вам? Я думаю, що ні для кого не секрет, що жіночність дівчини можна ідеально підкреслити красивим платтям. І що чоловіки просто в захваті від вишуканих вечірніх нарядів. Так і відбулося моє знайомство з салоном «Метелик», коли вони збирали мене на дуже важливий захід.

Ну а зараз, я набралася сміливості і вирішила приміряти ще й весільні образи в салоні. І не пошкодувала 😉 Знаєте, я не з тих дівчат, які з самого дитинства мріяли вийти заміж, які вже з 10-ти років 😂 точно знають, яку сукню хочуть і що Ведмедик з 5-Б точно буде їх нареченим 😂😂

У мене якось все простіше з цим було і бенкет на весь світ ніколи не був у пріоритеті. Але! Правильно кажуть, варто хоч раз повестися на цю авантюру і приміряти те саме весільне, як все - ти вже така вся дівчинка-дівчинка і не можеш відірватися від дзеркала і всієї цієї краси😍», - написала Даша.

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