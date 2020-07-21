Звезда украинских сериалов «Крепостная» и «Черный ворон» Тарас Цимбалюк стал четвертым участником шоу «Танці з зірками»

Украинский актер Тарас Цимбалюк, сыгравший главную роль в фильме «Черный ворон» и «Крепостная» присоединился к участникам, которые совсем скоро выйдут на паркет в четвертом сезоне обновленного шоу «Танці з зірками», пишет Politeka.net

Отметим, что артист принял вызов от Санты Димопулос, которая объявила о вызове буквально на днях и передал его дальше актрисе, коллеге по сериалу «Папик» и участнице «Голосу країни» Дарье Петрожицкой. Артист опубликовал видео в Инстаграм.

«Я считаю, что язык тела - это нечто глубокое, философское. Поэтому для меня "Танці з зірками" - настоящий вызов. Это шоу, которое объединяет миллионы украинцев, поэтому для меня честь принять участие в этом проекте» - прокомментировал свое участие в шоу Тарас.

Поклонники восприняли новость об участии Цимбалюк в шоу с воодушевлением, кто-то даже заметил, что начнет смотреть программу только из-за актера.

«Блин, вообще-то не смотрю ТВ. А как же такое пропустить?» - написала поклонница.

В новом сезоне за судейским столом зрители увидят Екатерину Кухар, Влада Яму и Григория Чапкиса. Свое участие в шоу уже подтвердили Санта Димопулос, Надежда Мейхер и Олег Винник. Последний выйдет на паркет с хореографом Аленой Шоптенко. В прошлом году победителями проекта стали актриса Ксения Мишина и ее партнер - танцовщик и хореограф Женя Кот.

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