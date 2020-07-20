В списке звездных участников шоу «Танці з зірками» прибыло – экс-участница «ВИА Гра» Санта Димопулос приняла вызов и выйдет на паркет в новом сезоне

Певица Санта Димопулос, экс-вокалистка группы «ВИА Гра» примет участие в новом сезоне шоу «Танці з зірками», который выйдет на экраны уже по традиции – осенью. Этот сезон будет четвертым в истории шоу. О своем участии звезда сообщила в Instagram, пишет Politeka.net.

Вызов Санте Димопулос «кинула» певица и коллега по цеху «ВИА Гры» Надежда Мейхер. Экс-мисс Вселенная, Санта Димопулос, решилась принять его и передала эстафету дальше, вызвав на паркет актера Тараса Цимбалюка, известного по сериалам "Кріпосна" и "Спіймати Кайдаша".

«Главная новость лета – Я принимаю челлендж от Надежды Мейхер. До встречи на проекте» - заявила певица.

Поклонники Санты восприняли новость с воодушевлением, заявив практически единогласно, что она станет украшением программы и обязательно дойдет до финала. Кто-то даже уверен в ее победе, поскольку танцевальный опыт певицы будет ей хорошей подмогой.

«Зачем, вообще, начинать, победитель очевиден!!» - пишут поклонники.

Однако, нашлись среди поклонников и те, кто заявил, что шоу «Танці з зірками» - несправедливо оценивает участников, и в целом – работает на рейтинги, а не на оценки пар. Поклонники предрекают Санте Димопулос испорченные нервы, но певица не унывает, отвечая, что у нее «стальные нервы».

«Ох, Санта, вымотают вам там нервы! Последние сезоны сценарий шоу прописывают агресивно, провоцируя постоянные конфликты. Но, раз решились, будем держать за вас кулочки!» - пишет поклонница.

Отметим, что Санта Димопулос в детстве действительно занималась бальными танцами. Однако, после победы на конкурсе «Мисс Украина-Вселенная 2006» она прославилась еще и как бодибилдер спустя несколько лет певица даже стала чемпионкой мира на конкурсе в Таиланде.

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