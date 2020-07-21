Зірка українських серіалів «Кріпосна» і «Чорний ворон» Тарас Цимбалюк став четвертим учасником шоу «Танці з зірками»

Український актор Тарас Цимбалюк, який зіграв головну роль у фільмі «Чорний ворон» і «Кріпосна» приєднався до учасників, які зовсім скоро вийдуть на паркет в четвертому сезоні оновленого шоу «Танці з зірками», пише Politeka.net

Відзначимо, що артист прийняв виклик від Санти Дімопулос, яка оголосила про виклик буквально днями і передав його далі актрисі, колезі по серіалу «Папік» і учасниці «Голосу країни» Дарині Петрожицькой. Артист опублікував відео в Інстаграм.

«Я вважаю, що мова тіла - це щось глибоке, філософське. Тому для мене "Танці з зірками" - справжній виклик. Це шоу, яке об'єднує мільйони українців, тому для мене честь взяти участь в цьому проекті »- прокоментував свою участь в шоу Тарас.

Шанувальники сприйняли новину про участь Цимбалюк в шоу з натхненням, хтось навіть зауважив, що почне дивитися програму тільки через актора.

«Блін, взагалі-то не дивлюся ТБ. А як же таке пропустити?» - написала прихильниця.

У новому сезоні за суддівським столом глядачі побачать Катерину Кухар, Влада Яму та Григорія Чапкіса. Свою участь в шоу вже підтвердили Санта Дімопулос, Надія Мейхер і Олег Винник. Останній вийде на паркет з хореографом Оленою Шоптенко. У минулому році переможцями проекту стали актриса Ксенія Мішина та її партнер - танцівник і хореограф Женя Кот.

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