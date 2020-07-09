Популярная российская актриса и модель Эвелина Бледанс похвасталась отдыхом в санатории
Как передает Politeka.net, серию фото и видео красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На одном из снимком актриса предстала в одних трусиках. Она сверкнула своим стройным телом, прикрыв пышную грудь руками.
Стоит отметить, что для своих 51 года выглядит актриса просто шикарно. Красотка рассказала о разных процедурах, которые она вместе с сыном Семой делала в санатории.
«Санаторий «Южное взморье» за эти дни принёс в нашу семью столько знаний и пользы, что кажется моё сознание катострофически быстро меняется», - отметила Бледанс.
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За час пост звезды собрал более 3 тысяч лайков. В комментариях ей оставили как комплименты, так и негативные отклики о ее поведении.
«Вы, уже и не знаете, как ещё себя оголить и показать, нужно иногда и думать, ведь вам далеко не 20», «Какая шикарная, стройная фигура! Надо брать с вас пример», «Что за странное желание в таком возрасте трясти с***ками, причём страшными и плоской ж**ой!», «Приятного отдыха! Я бы тоже похвасталась такой фигурой. Шикарная фигура!», «С голой попой перед своим сыном! Стыда нет совсем у мамки!», «У меня нет слов ты супер», «Я вас очень уважаю, но этот снимок слишком. Прямо Собчак», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Бледанс в невидимом бикини сняла свои прелести крупным планом: «О Боже, тут же…».
Как сообщала Politeka, раскрепощенная Бледанс похвасталась взрослыми утехами: «Было хорошо».
Также Politeka писала, что кокетливая Бледанс едва втиснула внушительные формы в крохотный топ: «Отдай мое…».