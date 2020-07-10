Популярная российская актриса Эвелина Бледанс похвасталась соблазнительной фигурой в необычном платье

Звезда опубликовала фото видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На кадрах актриса предстала в нежном платье до пола (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Бледанс поделилась кадрами своего отдыха в санатории в Сочи. На кадрах запечатлено, как она бегает возле фонтана.

Стоит отметить, что наряд не только с глубоким декольте, но из-за особенностей кроя, обнажает ногу модели едва ли не до пояса.

Артистка написала, что на кадрах – фонтан желаний и призвала подписчиков писать свои под постом.

При этом сама Бледанс также дала волю мечтам: «Я хочу, чтоб мои дети были здоровы», «Я хочу сохранить молодость, красоту и женскую энергию на долгие годы», «Я хочу, чтобы Мир жил в мире», «Я хочу, чтоб мои любимые люди были здоровы», «Я хочу чтоб я была здорова», «хочу, чтоб моя профессиональная жизнь была полна больших интересных и высокооплачиваемых проектов».

Напомним, что Бледанс в невидимом бикини сняла свои прелести крупным планом: «О Боже, тут же…».

Как сообщала Politeka, раскрепощенная Бледанс похвасталась взрослыми утехами: «Было хорошо».

Также Politeka писала, что кокетливая Бледанс едва втиснула внушительные формы в крохотный топ: «Отдай мое…».