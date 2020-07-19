51-річна російська актриса театру і кіно Евеліна Бльоданс похвалилася візитом у парк львів «Тайган» в окупованому Криму

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона опублікувала докладний звіт про поїздку в парк з восьмирічним сином Семеном, передає Politeka.net.

На фото актриса закарбувала себе і сина в компанії власника парку Олега Зубкова.

Останній прославився тим, що спочатку всіляко радів анексії Криму і навіть погрожував нацькувати своїх тварин на українців, якщо ті прийдуть захищати півострів, а після того, як місцева влада почала пресувати його бізнес, Зубков неодноразово скаржився президенту РФ Володимиру Путіну особисто на «главу» Криму Сергія Аксьонова і навіть зізнався, що при Україні його справи йшли значно краще.

У свою чергу Бльоданс не стала загострювати увагу на цих моментах і просто розхвалила Зубкова за чудовий парк.

Як видно на знімках, власник «Тайгана» особисто покатав Сьому парком, побув гідом для зіркової матері та її дитини, показуючи найбільш цікавих мешканців зоопарку, а також продемонстрував їм скульптуру лева з цільного дерева вагою 12,5 тонн і довжиною 9,5 метрів, яку доставили з Гонконгу.

Семен годує тварин, захоплено реагує на вихованців і проявляє максимальну залученість в те, що відбувається.

Що стосується Евеліни, то найбільше компліментів з її вуси прозвучало на адресу білого тигра:

«Красень! Який ти гарний хлопчик! Ой, який котик! Ой, який солодкий!», – не шкодувала ласкавих слів актриса.

У коментарях користувачі в основному хвалили парк, захоплювалися Зубковим й обіцяли, що теж поїдуть туди. Правда, знайшлися і недоброзичливці, які розцінили спільні фото Бльоданс і директора парку на свій манер.

«Ш. знайшла собі мужика », - говориться в одному з них.

Раніше ми розповідали про те, що Бльоданс похвалилася пікантним кадром. На фото жінка позує в крихітній сукні з декольте якого вивалюється пишні груди зірки. Вона лежить на диванчику, піднявши вгору стрункі ноги.

Спокусливий образ доповнює яскравий макіяж і розпущене волосся, що спадає хвилями.

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