Популярная российская актриса Кристина Асмус впечатлила фигурой в соблазнительном платье

Звезда, которая недавно объявила о разводе с Гариком Харламовым, решила порадовать своих поклонников неожиданным сюрпризом. Соответствующий пост она опубликовала в Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Асмус решила устроить большой розыгрыш. Для того, чтобы об этом объявить звезда сняла целый ролик. В нем актриса показывает, как прихорашивается перед зеркалом, примеряя на себя роскошный образ. На ней длинной облегающее черное платье с открытыми плечами и глубоким вырезом на юбке. Асмус подкрашивает губы ярко-красной помадой, а ее волосы уложены в аккуратные локоны.

Затем актриса выходит из комнаты и уверенно шагает по коридору. Она выглядит как настоящая роковая женщина. Затем она выходит во двор, где получает от неизвестного мужчины роскошный букет роз и ключи от машины.

«Какой он шикарный», - комментирует Асмус, глядя на автомобиль.

«Как я счастлива!!!! Наконец-то мы сделали это!! Мой первый конкурс!!!!», - подписала кадры красотка.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Очень красивая», «Отлично выглядите, Кристина!», «Красавица», - пишут люди.

До этого мы писали, что Асмус решила порассуждать на тему своей профессии.

Так, Асмус отметила, что многие ее знакомые заявляли, что хотели бы сняться в кино. В связи с этим она поинтересовалась у своих подписчиков, каких персонажей и в каком жанре они хотели бы сыграть.

«Почти от каждого человека, не имеющего отношения к киноиндустрии, я слышу фразу, что они мечтали бы сняться в фильме. Представьте, что вам предложили сняться в кино. В любой роли. Какого персонажа и жанр вы бы выбрали?», - написала звезда.

Напомним, разгулявшийся Харламов наконец признался, к кому ушел от Кристины Асмус.

Как сообщала Politeka, Асмус взволновала видом в красном после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым.