Популярная российская актриса Кристина Асмус покорила роковым образом в красном
Артистка, которая недавно объявила о разводе со своим мужем – известным комиком Гариком Харламовым, поделилась новым постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. В нем она решила порассуждать на тему своей профессии.
Так, Асмус отметила, что многие ее знакомые заявляли, что хотели бы сняться в кино. В связи с этим она поинтересовалась у своих подписчиков, каких персонажей и в каком жанре они хотели бы сыграть.
«Почти от каждого человека, не имеющего отношения к киноиндустрии, я слышу фразу, что они мечтали бы сняться в фильме. Представьте, что вам предложили сняться в кино. В любой роли. Какого персонажа и жанр вы бы выбрали?», - написала звезда.
Текст она сопроводила своей фотографией. На снимке звезда свободно раскинулась в плетеном кресле. На ней ярко-красный брючный костюм, с которым идеально сочетается красная помада на губах артистки. Волосы Асмус спадают на ее плечи аккуратными локонами.
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Поклонники тут же принялись комментировать ее публикацию.
«Красоточка», «Красота, но плитку на полу криво проложили, видно, что нет симметрии и швы уехали», «Кристина, вы выглядите просто бесподобно», «Грусть в глазах...все проходит и это пройдет», «Кристин какая же ты классная», - пишут люди.
Напомним, Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым: "Мало какую женщину устроит...".
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