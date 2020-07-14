Популярная российская актриса Кристина Асмус покорила роковым образом в красном

Артистка, которая недавно объявила о разводе со своим мужем – известным комиком Гариком Харламовым, поделилась новым постом в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net. В нем она решила порассуждать на тему своей профессии.

Так, Асмус отметила, что многие ее знакомые заявляли, что хотели бы сняться в кино. В связи с этим она поинтересовалась у своих подписчиков, каких персонажей и в каком жанре они хотели бы сыграть.

«Почти от каждого человека, не имеющего отношения к киноиндустрии, я слышу фразу, что они мечтали бы сняться в фильме. Представьте, что вам предложили сняться в кино. В любой роли. Какого персонажа и жанр вы бы выбрали?», - написала звезда.

Текст она сопроводила своей фотографией. На снимке звезда свободно раскинулась в плетеном кресле. На ней ярко-красный брючный костюм, с которым идеально сочетается красная помада на губах артистки. Волосы Асмус спадают на ее плечи аккуратными локонами.

Поклонники тут же принялись комментировать ее публикацию.

«Красоточка», «Красота, но плитку на полу криво проложили, видно, что нет симметрии и швы уехали», «Кристина, вы выглядите просто бесподобно», «Грусть в глазах...все проходит и это пройдет», «Кристин какая же ты классная», - пишут люди.

Напомним, Асмус впервые проговорилась о причинах развода с Харламовым: "Мало какую женщину устроит...".

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