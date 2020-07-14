Скандал с разводом Кристины Асмус и Гарика Харламова получил продолжение

Об этом пишет Politeka.net.

Так, российская актриса Кристина Асмус решила раскрыть некоторые подробности громкого развода.

В своем микроблоге Instagram артистка опровергла слухи о том, что расставание артистов — постановка или шутка в рамках шоу Comment Out, как накануне заявлял ведущий популярной в Youtube передачи Владимир Маркони.

При этом Кристина Асмус заявила, что решение развестись с Гариком Харламовым — ее.

«Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — подчеркнула российская актриса.

Подытоживая, Кристина Асмус заявила, что не намерена журналистам давать интервью относительно громкого развода с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

Ранее мы рассказывали, что брак Гарика Харламова и Кристины Асмус мог распасться из-за зависимости российского комика.

Продюсер Олеся Сазыкина, которая долго работала с резидентом Comedy Club, рассказала о своем видении ситуации, которая привела к разводу пары.

Она также предположила, что звездный брак распался из-за увлечений Харламова.

"Выпить не прочь. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса. Страшный игроман. Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело — мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми", — заявляла Сазыкина в комментарии журналистам.

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