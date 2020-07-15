Популярна російська актриса Христина Асмус вразила фігурою в спокусливій сукні

Зірка, яка нещодавно оголосила про розлучення з Гаріком Харламовим, вирішила порадувати своїх шанувальників несподіваним сюрпризом. Відповідний пост вона опублікувала в Instagram, передає Politeka.net.

Так, Асмус вирішила влаштувати великий розіграш. Для того, щоб про це оголосити зірка зняла цілий ролик. У ньому актриса показує, як чепуриться перед дзеркалом, приміряючи на себе розкішний спосіб. На ній довга облягаюча чорна сукня з відкритими плечима і глибоким вирізом на спідниці. Асмус підфарбовує губи яскраво-червоною помадою, а її волосся покладене в акуратні локони.

Потім актриса виходить з кімнати і впевнено крокує коридором. Вона виглядає як справжня фатальна жінка. Потім вона виходить у двір, де отримує від невідомого чоловіка розкішний букет троянд і ключі від машини.

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«Який він шикарний», - коментує Асмус, дивлячись на автомобіль.

«Як я щаслива!!!! Нарешті ми зробили це!! Мій перший конкурс!!!!», - підписала кадри красуня.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

«Дуже красива», «Відмінно виглядаєте, Христина!», «Красуня», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Асмус вирішила поміркувати на тему своєї професії.

Так, Асмус зазначила, що багато її знайомі заявляли, що хотіли б знятися в кіно. У зв'язку з цим вона поцікавилася у своїх підписників, яких персонажів і в якому жанрі вони хотіли б зіграти.

«Майже від кожної людини, що не має відношення до кіноіндустрії, я чую фразу, що вони мріяли б знятися у фільмі. Уявіть, що вам запропонували знятися в кіно. У будь-якій ролі. Якого персонажа і жанр ви б вибрали?», - написала зірка.

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Аааааа!!!! Как я счастлива!!!! 😍 Наконец-то мы сделали это!! ⠀ Мой первый конкурс!!!! ⠀ В котором подарки получат абсолютно ВСЕ!! А главный приз- шикарный автомобиль Volkswagen, достанется одному из вас. Ключи я вручу ЛИЧНО!! 🚙 Или победитель может забрать деньги💸 ⠀ Чтобы стать участником конкурса и забрать призы нужно всего лишь подписаться на тех, на кого подписана Я САМА! ⠀ Ещё вас ждёт множество других призов: Бьюти-боксы 🛍 Годовые запасы косметики 🎁 Деньги каждый день 💵 И ....украшение от ювелирного гипермаркета SUNLIGHT для каждого участника 💎 ⠀ Не упустите свой шанс! Просто добавьте к себе все мои подписки ✅ ⠀ А прямо сейчас оставь комментарий под этим постом и я выберу того, кому переведу 20 000 рублей на карту ❗️ ⠀ P.s. Количество комментариев не ограничено! В любое время напишу стоп и выберем 5-ый комментарий до стоп! ⠀ Помните, в этом бесплатном конкурсе выиграют ВСЕ! Поехали 👇🏻

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Нагадаємо, Харламов нарешті зізнався, до кого пішов від Христини Асмус.

Як повідомляла Politeka, Асмус схвилювала видом в червоному після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус вперше прохопилася про причини розлучення з Харламовим.