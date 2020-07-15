Популярна російська актриса Христина Асмус вразила фігурою в спокусливій сукні

Зірка, яка нещодавно оголосила про розлучення з Гаріком Харламовим, вирішила порадувати своїх шанувальників несподіваним сюрпризом. Відповідний пост вона опублікувала в Instagram, передає Politeka.net.

Так, Асмус вирішила влаштувати великий розіграш. Для того, щоб про це оголосити зірка зняла цілий ролик. У ньому актриса показує, як чепуриться перед дзеркалом, приміряючи на себе розкішний спосіб. На ній довга облягаюча чорна сукня з відкритими плечима і глибоким вирізом на спідниці. Асмус підфарбовує губи яскраво-червоною помадою, а її волосся покладене в акуратні локони.

Потім актриса виходить з кімнати і впевнено крокує коридором. Вона виглядає як справжня фатальна жінка. Потім вона виходить у двір, де отримує від невідомого чоловіка розкішний букет троянд і ключі від машини.

«Який він шикарний», - коментує Асмус, дивлячись на автомобіль.

«Як я щаслива!!!! Нарешті ми зробили це!! Мій перший конкурс!!!!», - підписала кадри красуня.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

«Дуже красива», «Відмінно виглядаєте, Христина!», «Красуня», - пишуть люди.

До цього ми писали, що Асмус вирішила поміркувати на тему своєї професії.

Так, Асмус зазначила, що багато її знайомі заявляли, що хотіли б знятися в кіно. У зв'язку з цим вона поцікавилася у своїх підписників, яких персонажів і в якому жанрі вони хотіли б зіграти.

«Майже від кожної людини, що не має відношення до кіноіндустрії, я чую фразу, що вони мріяли б знятися у фільмі. Уявіть, що вам запропонували знятися в кіно. У будь-якій ролі. Якого персонажа і жанр ви б вибрали?», - написала зірка.

Нагадаємо, Харламов нарешті зізнався, до кого пішов від Христини Асмус.

Як повідомляла Politeka, Асмус схвилювала видом в червоному після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус вперше прохопилася про причини розлучення з Харламовим.