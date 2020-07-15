Российский комик Гарик Харламов сделал неожиданное заявление относительно развода с актрисой Кристиной Асмус
Горячую тему юморист прокомментировал на пышной вечеринке по поводу 35-летия супруги Павла Воли Ляйсан Утяшевой. Торжество проходило в концертном зале "Барвиха Luxury Village", где обычно снимают выпуски Comedy Club.
Гарик Харламов, поздравляя именинницу, не упустил возможности прокомментировать свой развод с Кристиной Асмус. На шутки из зала по поводу того, что от Кристины он на самом деле ушел к Славе Дусмухаметову, Гарик с юмором ответил, что на самом деле это был их с продюсером секрет.
Отметим, Вячеслав Дусмухаметов – бывший участник КВН-движения, а сейчас известный продюсер и киносценарист, специализирующийся на юмористических проектах. В его активе работа в сериалах «Интерны», «Папины дочки», «Универ. Новая общага», «Бородач. Понять и простить», «СашаТаня».
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Дусмухаметов женат. В июне 2010 года он оформил брак с Марией Ширяевой. Девушка также имела отношение к КВНу, она работала в группе поддержки команды «Уездный город» и отвечала за организационную работу с болельщиками.
Напомним, что на днях Кристина Асмус решила раскрыть некоторые подробности громкого развода с Гариком Харламовым. Актриса заявила, что решение расторгнуть брак приняла она.
«Решение о разводе мое. Мысли начались задолго до написания романа «Текст». Все-таки над отношениями нужно работать обоим», — заявила Асмус.
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