Знаменитый украинский хореограф Влад Яма показал, как отрывался в свой день рождения с красавицей-женой и друзьями

10 июля известному танцору исполнилось 38 лет. По этому случаю его жена Лилия и их друзья организовали ему праздник в Одессе. Спустя два дня артист решил поделиться кадрами празднования в своем Инстаграм.

На опубликованных им фото и видео можно увидеть, как веселая компания разъезжает на авто по ночному городу. Они вовсю веселятся и наслаждаются празднованием. На одном из видео Яма целует свою жену на камеру.

Также артист поделился фотографией, на которой чужая поднятая вверх нога выглядит так, будто принадлежит ему. Из-за этого кажется, что танцор позирует в коротких шортиках.

«Любимая @liliya_yama , спасибо за Праздник! Я реально обалдел от счастья!...Сколько лет мы вместе, а Ты удивляешь всё больше!) Друзья, спасибо каждому, мы разорвали Одессу! Чуть не забыл: на последнем фото нога не моя, просто тоже красивая!», - написал Яма в подписи к кадрам.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Обожаю Вашу семью классная была вечериночка», «Какие вы красивые», «Жена космос! Красавица», «Супер. Это классно, романтично, приятно, нежно. Семейного счастья вам», «Вы просто супер, Влад» - пишут люди.

Напомним, Влад Яма растрогал украинцев семейным снимком с наследником: "Не могу налюбоваться...".

Как сообщала Politeka, жена эффектно поздравила Влада Яму прямо в постели, танцор не остался в долгу: "Так распирает!".

Также Politeka писала, что подвыпившие и раздетые Влад Яма с женой устроили жару на пляже: так выглядит рай.