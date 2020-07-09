Знаменитый танцор Влад Яма, помимо успешной карьеры, успевает уделять время и семье
Об этом пишет Politeka.net.
Трогательный снимок звезда опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.
На фотографии можно увидеть известного танцора Влада Яму в окружении его любимой жены Лилии и подросшего сына Леона.
Мама Верки Сердючки показала красавчика-мужа и поразила видом в обычной жизни: редкое фото
Новый налог обрушится на пенсионеров, никаких денег не хватит: "По 1 400 гривен за каждый..."
Располневшую жену Сулеймана из "Великолепного века" поймали в бикини: "Все усилия тщетны"
Новая индексация пенсий: кому ждать щедрых надбавок к выплатам, "до 5000 гривен..."
Примечательно, что трогательный снимок был сделан на фоне городской Ратуши в центре Львова.
"Мои", - подписал Влад Яма семейный снимок в своем личном микроблоге Instagram.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию, оставив под ней десятки милых комментариев. Фанаты отметили, что он с Лилией - идеальная пара, и его наследник Леон похож именно на маму.
"О да! Львов вдохновляет. Вы невероятная пара!", "Не могу налюбоваться,просто прелесть,спасибо что радуете, с удовольствием смотрим", "Вы есть пример для многих семейных так держать", "Супер", "Такой кепышеночек.... Мне кажется что похож на Лилию", "Жена - красотка", "Вы такие красивые", "Влад, у вас замечательный сынишка, здоровья ему", "Вы супер семья", "Это так мило!", - написали они под трогательным снимком Влада Ямы.
Ранее мы рассказывали о том, что ВладЯма поделился яркими кадрами своих летних развлечений на воде.
Знаменитый украинский танцор опубликовал новые фото и видео в своем Инстаграм.
В один из жарких летних дней артист решил выбраться на реку и прокатиться по Днепру на водяном мотоцикле. На соответствующих кадрах можно увидеть, как Яма с задором ездит по воде и получает удовольствие. Из одежды на нем лишь плавки и спасательный жилет.
Напомним, неугомонный Влад Яма поиграл мускулами на камеру ради жарких кадров: «Просто огонь!».
Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы задрала платье и восхитила длиной ног: "Красота безумная".
Также Politeka писала, что жена Влада Ямы без белья покорила Потапа горячим танцем: "Лилиана огонь".