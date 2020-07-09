Знаменитый танцор Влад Яма, помимо успешной карьеры, успевает уделять время и семье

Об этом пишет Politeka.net.

Трогательный снимок звезда опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.

На фотографии можно увидеть известного танцора Влада Яму в окружении его любимой жены Лилии и подросшего сына Леона.

Примечательно, что трогательный снимок был сделан на фоне городской Ратуши в центре Львова.

"Мои", - подписал Влад Яма семейный снимок в своем личном микроблоге Instagram.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию, оставив под ней десятки милых комментариев. Фанаты отметили, что он с Лилией - идеальная пара, и его наследник Леон похож именно на маму.

"О да! Львов вдохновляет. Вы невероятная пара!", "Не могу налюбоваться,просто прелесть,спасибо что радуете, с удовольствием смотрим", "Вы есть пример для многих семейных так держать", "Супер", "Такой кепышеночек.... Мне кажется что похож на Лилию", "Жена - красотка", "Вы такие красивые", "Влад, у вас замечательный сынишка, здоровья ему", "Вы супер семья", "Это так мило!", - написали они под трогательным снимком Влада Ямы.

Ранее мы рассказывали о том, что ВладЯма поделился яркими кадрами своих летних развлечений на воде.

Знаменитый украинский танцор опубликовал новые фото и видео в своем Инстаграм.

В один из жарких летних дней артист решил выбраться на реку и прокатиться по Днепру на водяном мотоцикле. На соответствующих кадрах можно увидеть, как Яма с задором ездит по воде и получает удовольствие. Из одежды на нем лишь плавки и спасательный жилет.

Напомним, неугомонный Влад Яма поиграл мускулами на камеру ради жарких кадров: «Просто огонь!».

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы задрала платье и восхитила длиной ног: "Красота безумная".

Также Politeka писала, что жена Влада Ямы без белья покорила Потапа горячим танцем: "Лилиана огонь".