Украинский танцор, хореограф и судья нескольких талант-шоу Влад Яма отметил 38-летие и поспешил похвастаться в сети сюрпризом, который ему сделала супруга Лилиана

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в постели. Жена не стала ждать утра, а жарко поздравила мужа в полночь 10 июля, преподнеся ему подарок прямо в кровать.

Влад, в одних трусах, застенчиво прикрылся подушкой и держал в руках серебристую коробку, синий цветок и воздушные шарики. Сонный, но счастливый хореограф посмотрел в камеру со своей обворожительной улыбкой.

"День рождения начался в полночь!..🥳🤗❤️ @liliya_yama", - подписал это сочное фото Яма, поблагодарив жену.

Пользователи кинулись поздравлять известного украинца:

"Круто очень, круто выглядите просто супер!!!"

"Класс!! Полночь...постель..и подарок от любимой 👍👍👍❤️🌹Поздравляю!!!"

"Поздравляю 🎉 🎈 какое насыщеное днями рождениями у вас лето👍😁"

"Ух ты😍😍😍👍👍👍 С Днем Рождения Вас, дорогой Влад!🎈🎈🎈 Пусть Любовь дальше от Вас прет, а счастье распирает) так распирает)))"

Ранее мы сообщали, Влад Яма снова вернется в кресло судьи популярного шоу «Танці з зірками» в новом сезоне проекта.

Танцор раскрыл некоторые секреты предстоящего сезона.

«По секрету вам скажу, что я знаю нескольких звезд, которые примут участие в новом сезоне, и это будет что-то невероятное. Мы уже окрестили этот сезон "платиновым". Я с нетерпением жду прямые эфиры, хочу удивляться и восхищаться сам, и чтобы такие же эмоции испытывали наши зрители», - признался Влад.

Напомним, неугомонный Влад Яма поиграл мускулами на камеру ради жарких кадров: «Просто огонь!».