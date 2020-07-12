Знаменитий український хореограф Влад Яма показав, як відривався у свій день народження з красунею-дружиною та друзями

10 липня відомому танцюристу виповнилось 38 років. З цієї нагоди його дружина Лілія та їхні друзі організували йому свято в Одесі. Через два дні артист вирішив поділитися кадрами святкування у своєму Instagram.

На опублікованих ним фото і відео можна побачити, як весела компанія роз'їжджає на авто по нічному місту. Вони щосили веселяться і насолоджуються святкуванням. На одному з відео Яма цілує свою дружину на камеру.

Також артист поділився фотографією, на якій чужа нога піднята вгору виглядає так, ніби належить йому. Через це здається, що танцюрист позує в коротких шортиках.

«Улюблена @liliya_yama , дякую за Свято! Я реально очманів від щастя!...Скільки років ми разом, а Ти дивуєш все більше!) Друзі, дякую кожному, ми розірвали Одесу! Мало не забув: на останньому фото нога не моя, просто теж гарна!», - написав Яма в підписі до кадрів.

Його шанувальники тут же взялися коментувати пост.

«Обожнюю Вашу сім'ю класна була вечериночка», «Які ви красиві», «Дружина космос! Красуня», «Супер. Це класно, романтично, приємно, ніжно. Сімейного щастя ви», «Ви просто супер, Влад» - пишуть люди.

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