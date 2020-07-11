Известный украинский хореограф Влад Яма с женой отправились на отдых
На фото Влад позирует без футболки, зато в бейсболке и очках. Рядом сидела Лилия, которая была в черных очках, а образ дополнила леопардовым купальником. Парочка держала в руке бокалы и праздновали свой выезд на море. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли ничего написать в комментариях или поставить лайки, но так и хочется сказать: "так выглядит рай".
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Ранее мы сообщали, что знаменитый танцор Влад Яма, помимо успешной карьеры, успевает уделять время и семье.
Трогательный снимок звезда опубликовал в своем личном микроблоге Instagram.
На фотографии можно увидеть известного танцора Влада Яму в окружении его любимой жены Лилии и подросшего сына Леона.
Сообщалось, что известный украинский хореограф Влад Яма показал, как поддерживает свое тело в тонусе.
На кадрах Влад Яма показывает себя в футболке и черных шортах, сидя на тренажере в спортзале. Влад, как можно понять, решил прокачать свою грудь, выполняя силовое упражнение. На кадрах Яма целеустремленно делает все необходимое, пока его снимают на камеру.
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А еще Politeka писала, что жена Влада Ямы без белья покорила Потапа горячим танцем
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