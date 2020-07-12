36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, ставшая популярной после сериала «Великолепный век», показала себя вне красной дорожки

Звезда славится своей любовью к простоте в повседневной жизни, поэтому часто делится с поклонниками в социальной сети фотографиями, на которых она позирует в обычной одежде и зачастую даже без макияжа, передает Politeka.net.

Однако Узерли умеет и удивлять, сочетая повседневность с роскошью. Так, совсем недавно актриса опубликовала снимок, на котором появилась перед поклонниками в черной майке с белым кантом и цветастой рубашке. Однако больше всего на снимке привлекают внимание аксессуары: на шее у Мерьем крупная золотая цепочка, а на запястье – несколько браслетов, похожих на золотые. От актрисы невозможно отвести глаза.

Красавица приложила руку к груди и сосредоточенно смотрит куда-то вдаль. При этом на ее лице – минимум макияжа, она с помощью туши только подчеркнула свои роскошные ресницы.

Меньше чем за час фото собрало более 76 тысяч лайков, и эта цифра продолжает расти.

Ранее мы писали о том, что актриса решила попробовать себя в бизнесе. Она открыла собственные кафе и магазин деликатесов Nosh Nosh в Берлине. Такие заведения должны появиться по всему миру.

Фотографиями с открытия звезда поделилась в соцсети.

«Это кафе для веганов, для любителей деликатесов и колумбийского кофе. Я надеюсь, что мои поклонники во всем мире смогут посетить мои магазины и кафе», - рассказывала Мерьем в одном из интервью.

На открытии кафе присутствовала и шестилетняя дочка Мерьем Лара Джемине. Судя по счастливым улыбкам, мама с девочкой были рады провести вместе день за таким важным и приятным занятием. На одном из фото Узерли присела возле стола рядом с Ларой. Обе они что-то с интересом рассматривали и неподдельно улыбались.

Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.

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