36-річна німецько-турецька акторка Мер'єм Узерлі, яка стала популярною після серіалу «Величне століття», показала себе поза червоною доріжкою

Зірка славиться своєю любов'ю до простоти в повсякденному житті, тому часто ділиться з шанувальниками в соціальній мережі фотографіями, на яких вона позує в звичайному одязі і часто навіть без макіяжу, передає Politeka.net.

Однак Узерлі уміє дивувати, поєднуючи повсякденність з розкішшю. Так, зовсім недавно актриса опублікувала знімок, на якому з'явилася перед шанувальниками в чорній майці з білим кантом і квітчастій сорочці. Проте найбільше на знімку привертають увагу аксесуари: на шиї у Мер'єм масивний золотий ланцюжок, а на зап'ясті – кілька браслетів, схожих на золоті. Від актриси неможливо відвести очі.

Красуня приклала руку до грудей і зосереджено дивиться кудись удалину. При цьому на її обличчі – мінімум макіяжу, вона з допомогою туші тільки підкреслила свої розкішні вії.

Менше ніж за годину фото зібрало понад 76 тисяч лайків, і ця цифра продовжує зростати.

Раніше ми писали про те, що актриса вирішила спробувати себе в бізнесі. Вона відкрила власні кафе і магазин делікатесів Nosh Nosh у Берліні. Такі заклади повинні з'явитися по всьому світу.

Фотографіями з відкриття зірка поділилася в соцмережі.

«Це кафе для веганів, для любителів делікатесів і колумбійської кави. Я сподіваюся, що мої шанувальники у всьому світі зможуть відвідати мої магазини і кафе», - розповідала Мер'єм в одному з інтерв'ю.

На відкритті кафе була присутня і шестирічна дочка Мер'єм Лара Джеміне. Судячи зі щасливих посмішок, мама з дівчинкою були раді провести день разом за таким важливим і приємним заняттям. На одному з фото Узерлі присіла біля столу поруч з Ларою. Обидві вони щось із цікавістю розглядали і непідробно посміхалися.

Нагадаємо, зірка "Величного століття" зважилася на кардинальні зміни, сміливий образ.

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