36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", порадовала публику новым сказочным фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала крупным планом.

Мерьем в бирюзовом сарафане или маечке (видны только бретельки) нежно коснулась ладонями лица и устремила свой взгляд куда-то вдаль. Актриса растрепала волосы и стерла косметику, похваставшись идеальным тоном кожи.

И хоть красотка не стала подписывать фото, пользователям нашлось, что ответить на столь сочный ее вид:

"Чистая красота! 💖"

"Как всегда, ты прекрасная королева моего сердца, и, как всегда, твои глаза - это сказка ❤️"

"Ты элегантная"

Ранее мы сообщали, Узерли изумила нежным фото вместе с пушистым любимцем. Хюррем продемонстрировала идеальную фигуру в платье с кружевной отделкой бежевого оттенка. Комментирующие пришли в восторг от такого тандема, не зная, кто впечатляет больше: загадочная и соблазнительная актриса или ее милый котик.

"Такая идеальная 😍🔥"; "Красавица😍"; "Очень, очень красиво. Очень милый и красивый кот"; "прекрасно смотритесь с котом", - откликнулись поклонники.

Напомним, в турецком сериале "Великолепный век" (о судьбе Османской империи во времена правления султана Сулеймана Великолепного) Мерьем исполнила одну из главных ролей, сыграв привезенную из Крыма Роксолану.