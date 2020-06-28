36-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", порадовала публику новым сказочным фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала крупным планом.
Мерьем в бирюзовом сарафане или маечке (видны только бретельки) нежно коснулась ладонями лица и устремила свой взгляд куда-то вдаль. Актриса растрепала волосы и стерла косметику, похваставшись идеальным тоном кожи.
И хоть красотка не стала подписывать фото, пользователям нашлось, что ответить на столь сочный ее вид:
"Чистая красота! 💖"
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"Как всегда, ты прекрасная королева моего сердца, и, как всегда, твои глаза - это сказка ❤️"
"Ты элегантная"
Ранее мы сообщали, Узерли изумила нежным фото вместе с пушистым любимцем. Хюррем продемонстрировала идеальную фигуру в платье с кружевной отделкой бежевого оттенка. Комментирующие пришли в восторг от такого тандема, не зная, кто впечатляет больше: загадочная и соблазнительная актриса или ее милый котик.
"Такая идеальная 😍🔥"; "Красавица😍"; "Очень, очень красиво. Очень милый и красивый кот"; "прекрасно смотритесь с котом", - откликнулись поклонники.
Напомним, звезда "Великолепного века" решилась на кардинальные перемены, смелый образ.
А еще Politeka сообщала, что в сети показали прототип легендарного военачальника из сериала "Великолепный век".