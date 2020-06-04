Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала необычный образ в черно-белых тонах

На фото красавица позирует в черном пиджаке и скорее всего топе. Мерьем улыбалась на камеру, а волосы собрала в хвост, чтобы не мешали. Узерли смотрела вверх и показала свою восхитительную улыбку не стесняясь. Фотография получилась светлой и теплой, хотя она и черно-белая. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Красотка показала и другие фото, почти аналогичные, только там можно заметить немного другие эмоции Мерьем.

Фанаты поставили почти 130 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Вы прекрасная", "Лучше, чем смех", "Люблю тебя", "Шикарная", "Это очень мило", "Замечательно".

Ранее мы сообщали, что известная актриса Мерьем Узерли показала, как гуляет с дочерью.

На фото красотка была в черных штанах и кофте из сеточки, а образ дополнила очками. Волосы Мерьем решила собрала в хвост. Рядом сидела девочка в кофте и красном сарафане под ней. Малышка держала в руках пачку с лакомством и отвела взгляд от камеры. Фото получилось семейным и нежным.

Сообщалось, что известная актриса Мерьем Узерли показала всю свою семью.

На кадрах можно увидеть Мерьем в легком платье с небольшим декольте, которая стоит справа от мамы Урсула Узерли в черном наряде. Слева от нее стоит сестра актрисы - Джанан, которая была в джинсах и розовой кофточке.

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