39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", ошеломила атмосферным фото
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала окруженная тропическим растением.
Нур в кожаной курточке с необычным поясом-подтяжкой, а тажке в красном берете позировала в листьях пальмы, засунув руки в карманы. Девушка опустила вниз задумчивый взгляд, выражение ее лица при этом было предельно серьезным.
"В глазах .... ❤️ вся моя капризность..... также @uguralevyilmazhairdsgn удачи тебе❤️", - подписала кадр актриса, сыгравшая Махидевран Султан в "Великолепном веке".
Пользователи кинулись обсуждать внешний вид Феттахоглу в комментариях. Фанаты засыпали своего кумира комплиментами.
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"Ты слишком красива, чтобы быть правдой 💙 Я люблю тебя! 🧚🏻"
"махидевран красотка ❤️😍"
"Королева 🔥"
"Ты так красива, детка, детка ❤️"
"красавица махидавран мы тебя так любим love ️ ♥ ️😘"
"Я думаю, королева красоты"
"Как удачно выбрала место"
Ранее мы сообщали, Нур растрогала милым фото с маленькой дочкой. Актриса в махровом халатике и цветастой повязке на голове нежно обняла ребенка, прижав к себе. Обе красавицы улыбались, не скрывая своего счастья от объятий.
"Пусть у нас будет праздник - мы будем крепко обнимать друг друга... отличные каникулы🌾", - подписала семейный кадр Феттахоглу.
Также мы писали, на другом фото с дочерью актриса показала себя в летней блузе красного цвета, под которую "забыла" надеть нижнее белье. Дополнили лук удачные подвески с кулонами и ожерелье. Примечательно, что и Нур, и ее малышка предстали в милых соломенных шляпках.
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