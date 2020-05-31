"Слишком красива, чтобы быть правдой"

39-летняя немецко-турецкая актриса Нур Феттахоглу, прославившаяся ролью в сериале "Великолепный век", ошеломила атмосферным фото

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала окруженная тропическим растением.

Нур в кожаной курточке с необычным поясом-подтяжкой, а тажке в красном берете позировала в листьях пальмы, засунув руки в карманы. Девушка опустила вниз задумчивый взгляд, выражение ее лица при этом было предельно серьезным.

"В глазах .... ❤️ вся моя капризность..... также @uguralevyilmazhairdsgn удачи тебе❤️", - подписала кадр актриса, сыгравшая Махидевран Султан в "Великолепном веке".

Пользователи кинулись обсуждать внешний вид Феттахоглу в комментариях. Фанаты засыпали своего кумира комплиментами.

"Ты слишком красива, чтобы быть правдой 💙 Я люблю тебя! 🧚🏻"

"махидевран красотка ❤️😍"

"Королева 🔥"

"Ты так красива, детка, детка ❤️"

"красавица махидавран мы тебя так любим love ️ ♥ ️😘"

"Я думаю, королева красоты"

"Как удачно выбрала место"

Ранее мы сообщали, Нур растрогала милым фото с маленькой дочкой. Актриса в махровом халатике и цветастой повязке на голове нежно обняла ребенка, прижав к себе. Обе красавицы улыбались, не скрывая своего счастья от объятий.

"Пусть у нас будет праздник - мы будем крепко обнимать друг друга... отличные каникулы🌾", - подписала семейный кадр Феттахоглу.

Также мы писали, на другом фото с дочерью актриса показала себя в летней блузе красного цвета, под которую "забыла" надеть нижнее белье. Дополнили лук удачные подвески с кулонами и ожерелье. Примечательно, что и Нур, и ее малышка предстали в милых соломенных шляпках.

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