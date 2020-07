Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, тщательно спланировала побег из дворца еще до свадьбы

Об этом заявил королевский фотограф Артур Эдвардс изданию Daily Mail. По его словам, Меган даже не планировала жить в Великобритании.

Известно, что Эдвардс снимал принца с рождения. По заверениям фотографа, после знакомства с Меган принц очень изменился не в лучшую сторону.

Артур говорит, что Гарри не разговаривал с ним уже год, что его сильно ранит.

Эдвардс рассказал, что как только Меган вышла замуж за Гарри, она мечтала побыстрее выбраться из Великобритании.

"Это очень нелепо… Она потащила Гарри за собой, а он не оказал совершенно никакого сопротивления", - отметил фотограф.

В итоге Маркл добилась своего и семья переехала в виллу голливудского магната в Лос-Анджелесе. Жена принца хочет жить в непосредственной близости от Голливуда.

Напомним, сейчас Меган Маркл боится за здоровье своего ребенка, Арчи, ведь малыш испытывает недостаток общения с другими ребятишками.

Меган хотела бы присоединиться к детскому клубу Mommy & Me, где можно познакомиться с другими матерями и детьми. Однако жена принца уверена, что затея обречена на провал, ведь она слишком известная личность, чтобы делать привычные для обычных людей вещи.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл подала в суд на издание The Mail on Sunday и ее материнскую компанию Associated Newspapers за публикацию личной переписки с отцом.

Как заявляют представители Меган, королевская семья не только не вступилась за жену принца Гарри, но и запретила ей и её друзьям как-либо комментировать происходящее, а значит – открыто защищать от нападок прессы.

