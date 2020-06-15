Бывшая герцогиня Меган Маркл наконец воссоединилась со своей матерью

Об этом пишет британское издание The Mirror.



38-летней Меган Маркл удалось перевезти в новый особняк свою маму.

Несмотря на то, что бывшие Герцоги Сассекские еще в марте отказались от королевских обязанностей и сбежали в США, из-за пандемии китайского вируса они долго не могли встретиться.

По словам инсайдера, бывшая герцогиня давно хотела воссоединиться с мамой Дорией. В таком соседстве не против и принц Гарри, который поддерживает теплые отношения со своей тещей.

К тому же Меган нужна помощь с маленьким наследником Арчи, а няни с бывшей звездой Голливуда не уживаются. Герцогиня может доверить сына только своей маме, так что Дория в какой-то степени стала няней для своего внука.

Ранее мы рассказывали о том, что была раскрыта тайна побега Меган Маркл и принца Гарри. Выяснилось, что бывшие герцоги Сассекские обсуждали отказ от королевских привелегий еще до свадьбы.

"Это решение не было скоропалительным. Семена "Мегзита" были брошены еще до свадьбы. По правде говоря, Гарри долгое время был глубоко несчастен. Они с Меган открыто обсуждали возможность пойти своим путем", - утверждает осведомленный источник.

Журналисты также опровергают слухи о том, что именно Меган Маркл была инициатором переезда в Соединенные Штаты

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя: по стопам Меган Маркл.

Также Politeka сообщала, что раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца