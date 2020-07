Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, ретельно спланувала втечу з палацу ще до весілля

Про це заявив королівський фотограф Артур Едвардс виданню Daily Mail. За його словами, Меган навіть не планувала жити у Великобританії.

Відомо, що Едвардс знімав принца з народження. За запевненням фотографа, після знайомства з Меган принц дуже змінився не в кращу сторону.

Артур каже, що Гаррі не розмовляв з ним вже рік, що його сильно ранить.

Едвардс розповів, що як тільки Меган вийшла заміж за Гаррі, вона мріяла швидше вибратися з Великобританії.

"Це дуже безглуздо… Вона потягла Гаррі за собою, а він не мав абсолютно ніякого опору", - зазначив фотограф.

В результаті Маркл домоглася свого і сім'я переїхала в віллу голлівудського магната в Лос-Анджелесі. Дружина принца хоче жити в безпосередній близькості від Голлівуду.

Нагадаємо, зараз Меган Маркл боїться за здоров'я своєї дитини, Арчі, адже малюк відчуває нестачу спілкування з іншими дітьми.

Меган хотіла б приєднатися до дитячого клубу Mommy & Me, де можна познайомитися з іншими матерями і дітьми. Однак дружина принца впевнена, що затія приречена на провал, адже вона дуже відома особистість, щоб робити звичні для звичайних людей речі.

Раніше повідомлялося, що Меган Маркл подала в суд на видання The Mail on Sunday та її материнську компанію Associated Newspapers за публікацію особистого листування з батьком.

Як заявляють представники Меган, королівська сім'я не тільки не заступилася за дружину принца Гаррі, але і заборонила їй та її друзям як-небудь коментувати те, що відбувається, а значить – відкрито захищати від нападок преси.

