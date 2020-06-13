Бегство Меган Маркл и принца Гарри из Букингемского дворца не было таким неожиданным

Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

Выяснилось, что бывшие герцоги Сассекские обсуждали отказ от королевских привелегий еще до свадьбы.

"Это решение не было скоропалительным. Семена "Мегзита" были брошены еще до свадьбы. По правде говоря, Гарри долгое время был глубоко несчастен. Они с Меган открыто обсуждали возможность пойти своим путем", - утверждает осведомленный источник.



Журналисты также опровергают слухи о том, что именно Меган Маркл была инициатором переезда в Соединенные Штаты.

"Слово "Мегзит" всегда вызывало гнев Гарри, потому что оно означает, что Меган приняла решение уйти из королевской семьи. Однако это решение принял он сам", - продолжил инсайдер.



Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл после переезда обвинили в крупной краже. Речь идет об украшениях, которые принадлежат покойной принцессе Диане.

Согласно подсчетам журналистов, во время бегства из дворца Меган Маркл прихватила на $10 млн украшений.

Экс-герцогиня, действительно, взяла с собой драгоценное кольцо, которое ей подарил принц Гарри. Он использовал для изготовления этого кольца два бриллианта из браслета покойной матери. Само собой, это кольцо все еще принадлежит Меган.

Однако, по правилам королевской семьи, все украшения должны были быть возвращены в казну.

Напомним, что прихоти Меган Маркл и принца Гарри обошлись в десятки миллионов: о таком не мечтала даже принцесса Диана.

А еще Politeka писала, что Кейт Миддлтон и принц Уильям пошли на радикальный шаг, изменив имя: по стопам Меган Маркл.

Также Politeka сообщала, что раскрыт секрет, почему Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца