Герцогиня поделилась об этом с близкими

Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, рассказала, что ее сын страдает

Бывшая актриса боится за здоровье своего ребенка, Арчи, ведь малыш испытывает недостаток общения с другими малышами.

Источник DailyMail.com рассказал, что Меган хотела бы присоединиться к детскому клубу Mommy & Me, где можно познакомиться с другими матерями и детьми. Таким образом, звезда надеется обеспечить Арчи полноценное общение со сверстниками, и хочет, чтобы он развивался ментально и физически, пишет ОК.

Идеальным бы вариантом для Маркл было, если бы она водила сына пару раз в неделю в специальный клуб для мам и малышей.

Однако жена принца уверена, что затея обречена на провал, ведь она слишком известная личность, чтобы делать привычные для обычных людей вещи.

Тем временам друзья семьи уверяют, что Арчи растет очень общительным и любознательны мальчиком. Малыш уже пытается разговаривать и ходить.

Стоит отметить, что семья живет в роскошном особняке голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз.

Напомним, после мегзита 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри попали в немилость к королеве Елизавете II. Она запретила герцогам Сассекским использовать в коммерческих целях словосочетание SussexRoyal, которое они хотели сделать частью названия своей благотворительной организации.

Ранее сообщалось, что эксперт Колин Кэмпбелл рассказал, что принц Гарри полностью зависит от потребностей Меган Маркл.

"Никто из тех, с кем я говорила, не верит, что принц Гарри был бы сейчас на пути, по которому он идет, если бы Меган не была его женой. Он определенно зависит от ее желаний и потребностей", - утверждает эксперт.

Напомним, что недоверчивая Меган Маркл подсунула принцу Гарри тещу, неожиданные подробности.

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