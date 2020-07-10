Жена британского принца Гарри, Меган Маркл, рассказала, что ее сын страдает 

Бывшая актриса боится за здоровье своего ребенка, Арчи, ведь малыш испытывает недостаток общения с другими малышами.

Источник DailyMail.com рассказал, что Меган хотела бы присоединиться к детскому клубу Mommy & Me, где можно познакомиться с другими матерями и детьми. Таким образом, звезда надеется обеспечить Арчи полноценное общение со сверстниками, и хочет, чтобы он развивался ментально и физически, пишет ОК.

Идеальным бы вариантом для Маркл было, если бы она водила сына пару раз в неделю в специальный клуб для мам и малышей.

Однако жена принца уверена, что затея обречена на провал, ведь она слишком известная личность, чтобы делать привычные для обычных людей вещи.

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меган маркл с сыном, арчи

Тем временам друзья семьи уверяют, что Арчи растет очень общительным и любознательны мальчиком. Малыш уже пытается разговаривать и ходить.

Стоит отметить, что семья живет в роскошном особняке голливудского продюсера Тайлера Перри в Беверли-Хиллз.

Напомним, после мегзита 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри попали в немилость к королеве Елизавете II. Она запретила герцогам Сассекским использовать в коммерческих целях словосочетание SussexRoyal, которое они хотели сделать частью названия своей благотворительной организации.

Принц Гарри и Меган Маркл

Ранее сообщалось, что эксперт Колин Кэмпбелл рассказал, что принц Гарри полностью зависит от потребностей Меган Маркл.

"Никто из тех, с кем я говорила, не верит, что принц Гарри был бы сейчас на пути, по которому он идет, если бы Меган не была его женой. Он определенно зависит от ее желаний и потребностей", - утверждает эксперт.

Напомним, что недоверчивая Меган Маркл подсунула принцу Гарри тещу, неожиданные подробности.

А еще Politeka писала, что Меган Маркл и принц Гарри потеряли шанс всей жизни, скандальная правда.

Также Politeka сообщала, что раскрыта тайна побега Меган Маркл и принца Гарри из королевского дворца.