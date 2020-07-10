Вера Брежнева поразила поклонников красотой в откровенном наряде

Популярная певица, перебравшаяся из Украины в Россию, поделилась снимками в новом ярком платье "радужной рыбы" на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фотографиях звезда продемонстрировала новый роскошный наряд. На ней дизайнерское длинное платье с длинным шлейфом и очень глубоким вырезом на груди. Изюминки наряду добавляет оригинальный воротник, а также яркие фрагменты, из которых будто бы «склеено» платье.

На кадрах Брежева позирует в своем роскошном наряде на балконе дома, где проходили съемки ее клипа.

«Красивой и яркой пятницей приближаемся к выходным. Финальный образ - образ хозяйки пати )) да, именно в таком наряде я обычно встречаю гостей. Если ваша #ВЕЧЕРиНОЧКА не похожа на нашу с @monatik_official , значит там не хватает именно нас», - написала певица.

Ее поклонники активно комментируют кадры. Звезда в необычном наряде напомнила многим русалку.

«Идеальный образ», «Bepa, вы богиня, просто восхищаюсь вами», «Платье русалки оригинально и ярко!», «Богиня!!! Несравненная Вера!!», «Неземная какая-то богиня. В Египте на тебя бы молились, как на божество солнце», «Кругом голова от такой красоты», «Красота неописуемая», «Божественно!!! Где такая красота находится?», «Все образы в этом клипе супер», - пишут восторженные подписчики.

Напомним, Брежнева сделала громкое заявление о браке с Меладзе, у Герцег праздник: "Мы развелись еще...".

Как сообщала Politeka, юная дочь Веры Брежневой приспустила халат и поразила интимным фото в постели: вся в маму.

Также Politeka писала, что Брежнева в прозрачном свадебном платье появилась перед Монатиком: "Он сделал предложение!".