Віра Брежнєва вразила шанувальників красою у відвертому вбранні

Популярна співачка, яка перебралася з України в Росію, поділилася знімками в новій яскравій сукні "райдужної риби" на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

На фотографіях зірка продемонструвала новий розкішний наряд. На ній дизайнерська довга сукня з довгим шлейфом і дуже глибоким вирізом на грудях. Родзинки одягу додає оригінальний комір, а також яскраві фрагменти, з яких начебто «склеєна» сукня.

На кадрах Брежєва позує у своєму розкішному вбранні на балконі будинку, де проходили зйомки її кліпу.

«Красивою і яскравою п'ятницею наближаємося до вихідних. Фінальний образ - образ господині паті )) так, саме в такому вбранні я зазвичай зустрічаю гостей. Якщо ваша #ВЕЧЕРиНОЧКА не схожа на нашу з @monatik_official , значить там не вистачає саме нас», - написала співачка.

Її шанувальники активно коментують кадри. Зірка в незвичайному вбранні нагадала багатьом русалку.

«Ідеальний образ», «Bіpa, ви богиня, просто захоплююся вами», «Плаття русалки оригінально і яскраво!», «Богиня!!! Незрівнянна Віра!!», «Неземна якась богиня. В Єгипті на тебе б молилися, як на божество сонця», «Обертом голова від такої краси», «Краса невимовна», «Божественно!!! Де така краса?», «Всі образи в цьому кліпі супер», - пишуть захоплені передплатники.

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