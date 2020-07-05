Дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман решила побаловать поклонников трогательным постельным кадром

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Огонь в глазах», — коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на черно-белом снимке Соня позирует в одном халате, который решила элегантно приспустить. При этом девушка красиво позирует на кровати, показывая всем свои родинки.

«Это пожар», «Сначала подумала, что фото Кейт Мосс», «ты бомба»», «красавица», «ты очень милая девушка», «вау, вот это бомбезный вид», — пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что старшая дочь Веры Брежневой Соня Киперман сверкнула безупречной фигурой во время отдыха на море.

Так, на опубликованных кадрах Киперман позирует на яхте во время отдыха на море. При это на девушке красуется элегантный топ, который подчеркивает ее роскошные изгибы. В кадр также попали родинки на интимных местах знаменитости.

Сама Киперман при этом элегантно смотрит в кадр и закидывает голову назад. Снимки она никак не подписала, а ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку видео было выброшено в Сторис.

Напомним, что Вера Брежнева устроила бешеные развлечения с дочерью прямо в машине: «Ничего себе, какая…».

Как сообщала Politeka, юная дочь Брежневой бесстыдно выставила напоказ свои прелести в бикини, вся в маму: «Горячая».

Также Politeka писала, что дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой: «Ангел».