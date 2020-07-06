Украинская певица Вера Брежнева не смогла пройти мимо поздравлений солистки ВИА Гра Эрики Герцег

На официальной страничке Константина Меладзе появилась публикация с поздравлением Эрики Герцег, которая вчера праздновала день рождения. Певице пожелали всего самого лучшего и удачи во всех его начинаниях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня свой День Рождения отмечает солистка группы ВИА ГРА Эрика Герцег!

Поздравляем Эрику и желаем ей счастья, чистой и искренней любви и успеха во всех начинаниях!

Желаем оставаться всегда такой же красивой и продолжать добиваться поставленных целей!", - написал администратор страницы.

Эрика сразу поблагодарила за поздравления. А вот одна из фанаток написала, что увидела информацию, из которой выходит, что Брежнева сделала все, чтобы Эрика покинула группу. Вера не смогла пройти мимо этих слухов и написала ответ:

"В газетах так же писали, что мы развелись еще осенью . Вы всему там написанному слепо верите?".

Сообщалось, что Знаменитая украинская певица Вера Брежнева прокомментировала свою причастность к уходу из группы новой участницы "ВИА Гры" Эрики Герцег.

Как известно, много лет назад Вера Брежнева отметилась статусом разлучницы, когда закрутила роман с Меладзе. Причем теперь в Сети активно распространяют историю об эффекте бумеранга – сам разрушила семью, сама же и столкнулась с изменами спутника с Эрикой Герцег.

Напомним, юная дочь Веры Брежневой приспустила халат и поразила интимным фото в постели

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