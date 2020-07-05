Знаменита украинская певица Вера Брежнева покорила "свадебной" историей о белоснежном платье невесты

Вместе с Дмитрием Монатиком Вера несколько недель назад презентовала клип "Вечериночка", поэтому каждый день звезда не только рекламирует его, но еще и рассказывает о серии дизайнерских нарядов, в которых предстала на съемках. Так, для клипа Вера примерила целую серию нарядов, у каждого из которых есть своя история, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда раскрыла историю создания свадебного образа, который буквально покорил фанатов.

«Он сделал мне предложение. Я согласилась. Так случилось все... 🌪 И самое неожиданное свадебное платье. Это был третий образ , наша с Монатиком «Вечериночка» закончилась свадьбой , @irinamonatik была рядом и мы все во время съёмок этого эпизода хотели лишь одного, чтобы свет не вырубался 🤪🤦🏼‍♀️ была уже глубокая ночь и даже под Барселоной в феврале было холодно) но нас грела хореография💃🏼🕺🏼а оператор танцевал вокруг нас 🙈

О платье : фата - длинная, красивая, даёт все же образу определённую магию... платье было по задумке режиссера коротким, поэтому были добавлены милые панталончики и подвязку на ногу. А @olaazh дополнила образ красивыми сережками, носочками и туфельками», - написала Вера.

Фанаты сразу же отреагировали:

«Любимка моя!❤️❤️», «Королева😍 👑 ❤️», «Так красиво, что глаз не оторвать! 😍», «Вот свадебное платье действительно неожиданно) но получилось нежно🤗», «Красавица🎀✨», «Няшки 🤩🤩😍🥰❤️🍀💐», «Прекрасные😍🙌», «Сказочная какая🔥🔥🔥, хрупкая, воздушная.. Нереальная в своей реальности, Вера, Вы удивительная 💖 и образ, конечно это всё подчеркнул! Платье - 🔥», «Супер👍👏👌», «Какая прелесть❤️❤️».

Также до этого Вера появилась на новом кадре в золотистом наряде, полностью сделанном из тонкой ткани, расшитой блестками, и покорила ранее сеть. Стройная фигура Веры в новом клипе выглядела очень жарко. Фото певица представила в социальной сети Инстаграм.

«Наша с Монатиком #ВЕЧЕРиНОЧКА создавалась невероятно творческими людьми и в крутейшей синергии! Отдельное место в этой работе для меня занимают образы в видео! На втором фото в карусели - эскиз этого платья. Нам понадобилась всего одна примерка. 1) Если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км. 2) Недавно я танцевала в нем под дождём и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть ещё лучше 😉

3) Платье весит 5кг, и когда ты берёшь его в руки - оно тяжелое, но когда надеваешь на себя , благодаря специальным конструкциям - перестаёшь вообще ощущать его на теле. Именно поэтому я так легко и с довольствием двигалась в нем, танцуя на столе, ну вы видели 😉», - рассказала Вера историю жаркого наряда.

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