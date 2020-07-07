Российский исполнитель Александр Ревва (Артур Пирожков) зажег на улице под популярную песню

Как передает Politeka.net, на днях украинский исполнитель и продюсер Потап объявил масштабный челендж в поддержку новой песни группы MOZGI. Десятки знаменитостей поддержали артиста. Не прошел мимо и Ревва. Потап опубликовал видео танца у себя в Инстаграм.

На видео Ревва соблазнительно танцевал, двигаясь в такт музыке. Он решил зажечь прямо на улице.

«А этот сексуал, получает приз за лучшую пародию на Артура Пирожкова! Тебя не перетанцевать! Кстати у Артура, выходит свой челендж и трек и движения в нем посложнее и поэротичнее!!», - написал Потап.

За несколько часов видео собрало 200 тысяч просмотров. В комментариях оставили массу комплиментов.

«Ух и горячий мужчина», «Ревва хорошо так выглядит», «Так похудал, я б его не узнала увидев, только разве по улыбке))», «Ну пирожочек вообще огонь», «Попробуй перетанцуй Потап на его трек, ждём ответочку от тебя», «Очень круто», - пишут пользователи сети.

Отметим, что сам Ревва объявил подобный челендж в поддержку своей новой песни «Перетанцуй меня». Сейчас он активно пиарит свою песню на разных радиостанциях и даже придумал специальные движения для челенджа.

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