Российский шоумен Александр Ревва, более известный как Артур Пирожков, и его супруга отметили 16-ю годовщину отношений

Эту дату пара отметила в одном из московских ресторанов, а фотографиями Анжелика поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

По случаю торжества Александр нарядился в белую рубашку, светлые штаны и серый блейзер, а его красавица-жена выбрала платье в пол зеленых оттенков с длинным рукавом.

На снимках пара разрезает бисквитный торт в форме сердца, украшенный белым кремом и клубникой, а на тарелке можно увидеть цифру 16, которая равна времени пары вместе.

«Александр + Анжелика = Любовь 🎂 🌹💋», – подписала снимок «невеста».

По информации российских СМИ, в 2004 году Александр и Анжелика встретились впервые. Это произошло на дискотеке в Сочи. Журналисты разузнали, что Ревва серьезно подошел к завоеванию восточной красавицы. Чтобы обратить на себя внимание прекрасной незнакомки, артист потратил все деньги на лимузин, на котором отвез Анжелику домой. На следующий день она уехала в Краснодар к родителям, но Саша к этому времени уже завладел вниманием девушки. Молодые люди стали созваниваться. Вскоре жених был представлен родителям Анжелики.

Спустя три года пара сыграла свадьбу. На тот момент девушка уже была на третьем месяце беременности. В 2007 году у них родилась дочь, которую назвали Алисой. А в 2013 году супруга подарила своему знаменитому мужу еще одну дочь, Амели.

В 2017 году Александр и Анжелика стали обладателями премии канала Fashion TV в категории «Самая стильная пара года».

Напомним, голубоглазая дочь Артура Пирожкова умилила снимком с таинственным питомцем.

А еще Politeka писала, что очаровательная жена Артура Пирожкова восхитила семейным кадром с дочками.

Также Politeka сообщала, что Артур Пирожков похвастался атлетической фигурой на берегу моря.