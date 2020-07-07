Російський виконавець Олександр Ревва (Артур Пирожков) запалив на вулиці під популярну пісню

Як передає Politeka.net, днями український виконавець та продюсер Потап оголосив масштабний челендж в підтримку нової пісні групи MOZGI. Десятки знаменитостей підтримали артиста. Не пройшов повз і Ревва. Потап опублікував відео танцю у себе в Instagram.

На відео Ревва спокусливо танцював, рухаючись в такт музиці. Він вирішив запалити прямо на вулиці.

«А цей сексуал, отримує приз за кращу пародію на Артура Пирожкова! Тебе не перетанцювати! До речі у Артура, виходить свій челендж і трек та рухи в ньому складніше і поеротичніше!», - написав Потап.

За кілька годин відео зібрало 200 тисяч переглядів. В коментарях залишили масу компліментів.

«Ух і гарячий чоловік», «Ревва добре так виглядає», «Так похудав, я б його не впізнала побачивши, тільки хіба по усмішці))», «Ну пирожочек взагалі вогонь», «Спробуй перетанцуй Потап на його трек, чекаємо ответочку від тебе», «Дуже круто», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що сам Ревва оголосив подібний челендж на підтримку своєї нової пісні «Перетанцюй мене». Зараз він активно піарить свою пісню на різних радіостанціях і навіть придумав спеціальні рухи для челенджа.

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