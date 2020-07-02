Жена российского комика Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала себя и рассказала, что ее радует

На фото Ревва показывает себя в закрытом купальнике и рубашке, которую спустила с плеч. Образ Анжелика дополнила стильными очками. Красотка лежала на подушках на яхте, пока ее волосы ласкал ветер. Звезда соблазнительно выгнулась, демонстрируя идеальные ножки и чуть-чуть засветив румяные "булочки" на камеру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе архивное утро!!! Просмотрел фотки с моря и на душе уже хорошо... вроде", - написала Анжелика.

Фанаты, включая Светлану Лободу, поставили почти 4 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"А в нас сезон в самом разгаре", "Самая красивая девушка во всем мире", "Вы красотка", "Королева", "Анжелика ,счастья вам!!!!Вы лучшая !!!!!!", "Богиня всех Богинь мира !Анжелика,вы нереальная красотка!!!!Счастья вам безмерного!!!И вашей семье!!!!!!", "От чего же вы так устаете, что вам все время хочется отдыхать ,деньги просто карман наверное жмут", "Анжелика , вы самая красивая девушка в мире !!!", "Мы на этих выходных на Сурское поедем, а пока в деревне живём", "Почему не на обложке журнала?просто. Вау!", "Ключевое слово ВРОДЕ. Скоро скоро на моря поедем все )) наверное".

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