Российский комик и певец Артур Пирожков показал, как отдыхает с супругой Анжеликой Реввой и дочкой Амели на реке под Москвой

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором на фоне воды и живописного берега, утопающего в зелени, нежно обнимает своих красавиц.

Анжелика предстала в розовом платье с мелким пестрым принтом, которое присобрано на талии таким образом, что кажется, будто девушка беременна - многие пользователи так и подумали. Отметим, пара уже воспитывает двух дочерей 12 и 7 лет.

На данном фото рядом с родителями младшая из девочек. Малышка в белом сарафане показала знак "мир" и улыбнулась в камеру, прильнув к матери.

"Картина Реввина «Приплыли». 5 июля, 2020 год", - с юмором подписал это фото Пирожков, чье настоящее имя Александр Ревва.

Пользователи кинулись обсуждать:

"И куда это вы интересно приплыли?)))🤗 Приятного вам отдыха и удивительных прогулок 😘🌈🌈🌈💫"

"Шикарная картина 🔥"

"Прекрасный отдых! И не хуже, чем за границей🔥"

"Картина Репина "запеклись на жаре"🔥"

"Когда ждёте малыша? Рада за вас от души💋❤️"

"Какие вы здоровские❤️❤️❤️ счастья, удачи🤗 ну и пацана конечно"

Подобными фото поделилась у себя в Инстаграм и Анжелика. Красотка позировала сама, томно рассевшись в кресле, с мечтательным видом.

Стоит отметить, поклонники и тут разглядели у нее округлившийся живот, выложив свои подозрения в комментариях. Анжелика, к слову, отшутилась в ответ.

"Беременна..." - "плотный обед)"

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