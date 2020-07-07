Некоторые знаменитости включают в свой райдер странные вещи

Давайте познакомимся с одними из самых интересных требований звезд.

В сети ходят слухи, что известная красотка Светлана Лобода имеет райдер из 30 страниц, в котором большую часть занимают технические моменты. Известно, что шоу звезды очень эффектные, поэтому артистка не может не уделить внимания своему комфорту и благополучию всей команды, пишет shnyagi.net.

Также список включает: питание - блюда должны здоровыми и эстетично оформленным; три чайника, десяток носков. Температура воздуха в комнате, гримерке и на сцене не должна быть ниже 24 градусов.

Российская примадонна Алла Пугачева в большинстве случаев не имеет больших требований, однако во время рижского концерта в 2019 году стало известно о "прихоти" артистки.

Оказывается, певица требовала, чтобы ее встречал лимузин прямо у перрона. Такое желание Пугачевой возмутило множество людей. Представитель примадонны объяснил поступок звезды тем, что ей с возрастом все сложнее передвигаться самостоятельно и отбиваться от поклонников.

Певица Лолита очень серьезно относится к одному требованию. Звезда боится передвигаться на дальние расстояния в автомобиле. Когда речь заходит о поездах, то певица просит выделить ей целый вагон.

На пути при выполнении этого желания - много преград, ведь даже не может оказаться билетов. Поэтому уже ни раз Лолита отказывалась от поездок.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров предоставляет райдер, который касается, в основном, технической части, нежели бытовым моментам.

Одними из необычных требований можно назвать: доставка в номер фастфуда, зефира в шоколаде и колы, а также шкаф, который бы вмещал не менее 20 комплектов одежды, зеркало в полный рост и цветы (гвоздики, сирень, хризантемы).

Певец Николай Басков составил скромный райдер. Необычным можно назвать пункт о душе с горячей водой. Такое требование появилось после неприятной ситуации с водой в одном из отелей.

Также артисту нужні горячий кофе, плотные шторы и молчаливый водитель.



Напомним, что Баскова в подростковом наряде перекосило на фоне печального Урганта: "Мальчики в детство упали".

Как сообщала Politeka, появилось фото могилы Баскова: Лобода не сдержалась, «Светлая память».

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