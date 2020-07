View this post on Instagram

друзья, спешу поделиться! мы завершили съемки видеоклипа на сингл #boomboom 🔥🔥 с командой Саши Гудкова 😁 я получила удовольствие и по-настоящему оторвалась!!😬 уверена, нас ждет что-то очень необычное, дерзкое, свободное и местами шокирующее !😉 в лучших традициях Лободы и Гудкова #verySoon #Lo Ждёте ?😬😬😬