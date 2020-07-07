Деякі знаменитості включають у свій райдер дивні речі

Познайоммось з одними з найцікавіших вимог зірок.

У мережі ходять чутки, що відома співачка Світлана Лобода має райдер з 30 сторінок, в якому велику частину займають технічні моменти. Відомо, що шоу зірки дуже ефектні, тому артистка не може не приділити уваги своєму комфорту і добробуту всієї команди, пише shnyagi.net.

Також список включає: харчування - страви повинні здоровими й естетично оформленим; три чайника, десяток шкарпеток. Температура повітря в кімнаті, гримерці та на сцені не повинна бути нижче 24 градусів.

Російська примадонна Алла Пугачова в більшості випадків не має великих вимог, проте під час ризького концерту у 2019 році стало відомо про "примху" артистки.

Виявляється, співачка вимагала, щоб її зустрічав лімузин прямо біля перону. Таке бажання Пугачової обурило безліч людей. Представник примадонни пояснив вчинок зірки тим, що їй з віком все складніше пересуватися самостійно і відбиватися від шанувальників.

Співачка Лоліта дуже серйозно відноситься до однієї вимоги. Зірка боїться пересуватися на далекі відстані в автомобілі. Коли мова заходить про поїзди, то співачка просить виділити їй цілий вагон.

На шляху при виконанні цього бажання - багато перепон, адже навіть не може виявитися квитків. Тому вже ні раз Лоліта відмовилася від поїздок.

Поп-король російської естради Філіп Кіркоров надає райдер, який стосується, в основному, технічної частини, чим побутових моментів.

Одними з незвичних вимог можна назвати: доставлення в номер фастфуду, зефіру в шоколаді і коли, а також шафа, яка би вміщувала не менше 20 комплектів одягу, дзеркало в повний зріст і квіти (гвоздики, лілії, хризантеми).

Співак Микола Басков склав скромний райдер. Незвичайним можна назвати пункт про душ з гарячою водою. Така вимога з'явилася після неприємної ситуації з водою в одному з готелів.

Також артистові потрібні гаряча кава, щільні штори і мовчазний водій.



Нагадаємо, що Баскова в підлітковому вбранні перекосило на тлі сумного Урганта "Хлопчики в дитинство впали".

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