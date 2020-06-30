В семье певца Николая Баскова произошла трагедия ровно год назад

В этот день 2019 года ушел из жизни отец артиста. Сегодня Басков в Instagram поделился с подписчиками воспоминаниями о родителе и опубликовал фотографии из семейного архива, в том числе и снимок могилы, передает Рoliteka.net.

Басков описа отца как отличного семьянина, любящего отца и заботливого мужа.

«Он был лучшим мужем и отцом на свете. Он так много дал мне внимания, заботы, поддержки. Сколько я себя помню, он всегда был со мной, на моей стороне, за меня. Я всегда мог на него рассчитывать, всегда мог рассказать ему всё, как есть — и хорошее, и не очень. Всегда мог получить совет, любую помощь. Он был для нашей семьи опорой, тылом, каменной стеной. Он — пример главы семьи во всех пониманиях этого слова. И долгие годы он любил одну единственную женщину — мою маму, он пронёс эту невероятной силы любовь через всю свою жизнь и до последнего дня», - написал певец.

Он добавил, что отец навсегда останется для него примером для подражания.

Я бесконечно благодарен ему за всё. Мне и сегодня есть чему у него учиться. Я горжусь своим отцом. Стараюсь быть достойным его сыном. Помню. Люблю безмерно. Он всегда в наших мыслях и в молитвах. Навсегда с нами и в памяти его друзей и близких», — написал певец.

«Царство небесное Виктору Владимировичу🙏🙏🙏 Всегда будем помнить🙏🙏🙏Светлая Вечная память», «Светлая память Виктору Владимировичу», «Земля пухом», «Скорбим, помним и любим», - пишут в Сети.

Поддерживают Баскова многое звезды шоу-бизнеса. Среди тех, кто отреагировал на трогательный пост Баскова и актриса Эвелина Бледанс. «Коленька», - написала она.

«Светлая память», - написала Светлана Лобода.

Напомним, отец Баскова умер в возрасте 67 лет. О трагедии артист узнал за несколько минут до выхода на сцену во время закрытия Вторых Европейских игр, проходивших в Минске.

Похороны Виктора Баскова прошли в закрытом режиме. Тогда певец заявил, что семья должна пережить трагедию без посторонних. Он на время отказался от любых комментариев и даже перестал вести страницу в соцсети.

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